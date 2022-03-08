Екатеринбург, 8 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 исцелились ещё 3563 человека. Эти данные 8 марта сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 237 567 пациентов. А выявили коронавирус у 384 041 гражданина.

От ковида скончались ещё десять граждан. С начала пандемии жертв этой болезни стало уже 10 370.