В Свердловской области выздоровели ещё 3563 ковид-пациента
Екатеринбург, 8 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 исцелились ещё 3563 человека. Эти данные 8 марта сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе выздоровели уже 237 567 пациентов. А выявили коронавирус у 384 041 гражданина.
От ковида скончались ещё десять граждан. С начала пандемии жертв этой болезни стало уже 10 370.