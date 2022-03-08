Москва, 8 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Последствием отказа от «Северного потока — 2» (СП-2) стал стремительный рост цен на голубое топливо на европейском рынке. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

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»Своевременный ввод в эксплуатацию этого газопровода (СП-2) отвечал бы интересам как России, так и Европы, — сказал Биричевский. — Вместе с тем он стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами».

По словам дипломата, на европейском рынке уже наблюдается стремительный рост цен на газ из-за отказа от «Северного потока — 2».

Как передавало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение об остановке запуска газопровода «Северный поток — 2» является своевременным.