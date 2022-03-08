Минобороны РФ: украинские националисты удерживают более 4,5 млн граждан
Москва, 8 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. На Украине боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По его словам, продолжает поступать информация о случаях дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов.
В настоящее время более 9 тыс. пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в российских регионах. С каждым прибывающим в страну организована индивидуальная работа. Продолжается накопление гуманитарной помощи на пунктах сбора, уже накоплено свыше 15,5 тыс. тонн.
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На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в том числе за истекшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.