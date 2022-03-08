Москва, 8 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Власти Украины из предложенных им Россией десяти маршрутов гумкоридоров — по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя — в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдавию, Румынию, подтвердили только один маршрут — из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

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По его словам, в настоящее время благодаря беспрецедентным мерам безопасности, предпринятыми Вооруженными силами России, по указанному маршруту эвакуированы 723 человека, из них 576 граждан Индии, 115 Китая, 20 Иордании, 12 Туниса.

Кроме того, Россия без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой Народных Республик эвакуировала 5 334 человека, из которых 781 ребенок, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 174 тыс. человек, из них 44 250 детей. Государственную границу России пересекли 20 033 единицы личного автомобильного транспорта, из них за сутки — 777.

В настоящее время, также без участия украинской стороны, завершается гуманитарная операция по эвакуации из опасных районов Херсонской области, через Крым в Новороссийск 223 иностранных граждан, в том числе 188 человек — Турции, 15 — Египта, восемь — Италии, шесть — Пакистана и пять — Индии, а также одного бразильца. Но эти цифры будут увеличиваться, так как операция еще продолжается, уточнил он.