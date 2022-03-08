Москва, 8 марта, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Закон призван защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Законом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощаются установленные законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Документ допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в 2022 году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счет компенсационного фонда этой СРО.

Также предусматривает возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022-м и IT-компаний в 2022—2024 годах.