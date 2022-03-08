Минск, 8 марта, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 742 и достигло 932 949. Об этом БЕЛТА сообщили 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 932 949 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6594.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 925 111 человек и что всего в стране было проведено 12 564 070 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,2 тыс. носителей коронавируса.