Таллин, 8 марта, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей», — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, которая транслировалась на YouTube-канале эстонского правительства.

По его словам, в настоящее время есть значительная не только возможность, но и необходимость «окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне российская компания «Газпром» сообщила о том, что она в полном объеме выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей и украинский коридор используется ею на 100% в рамках транзитного договора.