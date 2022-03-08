Вашингтон, 8 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В 1997 году, будучи сенатором от штата Делавер и председателем Судебного комитета Сената США Джо Байден заявил, что Россию не нужно недооценивать, так как она может враждебно и энергично ответить. Видеозапись его речи 8 марта выложил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Единственное, что может спровоцировать Россию на враждебный и энергичный ответ — это расширение НАТО до стран Прибалтики», — сказал тогда будущий президент США.

Также 25 лет назад Байден отмечал, что Эстония, Латвия и Литва не достойны для вступления в НАТО по военному признаку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за недопущение выхода «конфликта» за пределы Украины ответственны страны Североатлантического альянса.