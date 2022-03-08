Москва, 8 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила соотечественниц с Международным женским днём. Поздравление опубликовано на сайте Минкультуры.

Фото: Даниил Артемьев, пресс-служба Минкультуры России Ольга Любимова

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Любимова подчеркнула, что российские женщины добиваются успеха в самых разных профессиях. Особенно она выделила вклад женщин в отечественную культуру:

«Культура России преисполнена шедеврами, созданными женщинами, и вдохновлёнными ими. Талантливые актрисы и режиссёры, музыканты и художницы, певицы и балерины, — не перечислить всех видов искусства, где громко звучат ваши имена».

Министр пожелала соотечественницам крепкого здоровья, бодрости духа и прекрасного настроения.