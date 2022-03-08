Лондон, 8 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Экономические последствия антироссийских санкций, включая последствия в сфере энергетики, ощутят на себе рядовые жители Великобритании. Об этом 8 марта заявила глава британского МИД Элизабет Трасс во время своего выступления в парламенте этой страны.

Tom Witham Лиз Трасс

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"Конечно, эти санкции повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни, но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины от этого ужасного варварства, с которым они сталкиваются», — сказала она.

Также Трасс уточнила, что такие последствия для простых жителей Соединенного королевства, по ее мнению, нельзя сравнивать «с ценой того, что будет, если позволить (президенту России Владимиру) Путину добиться успеха».

«Потому что, как мы знаем, если Путин не проиграет в Украине, его амбициям не будет предела», — добавила глава МИД Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нефтегазовая компания из Великобритании British Petroleum (BP) не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа из России.