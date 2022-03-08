Пекин, 8 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Странам мира нужно прикладывать совместные усилия для уменьшения кризиса, который происходит из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 8 марта заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин

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"Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса», — сказал он.

Также Си Цзиньпин отметил, что введённые из-за этой ситуации санкции стран Запада окажут влияние на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, транспорта и цепочек поставок, а также станут бременем для мировой экономики, которая и так находится под тяжелым бременем пандемии COVID-19, и это невыгодно всем сторонам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию, которая сложилась в настоящее время на Украине, обсудил председатель КНР Си Цзиньпин с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.