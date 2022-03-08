Новосибирск, 8 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Новосибирскую филармонию покидает главный дирижер симфонического оркестра Томас Зандерлинг. Об этом стало известно сегодня, 8 марта, сообщает редакция «НГС Новости».

Phil-nsk.ru В Новосибирской филармонии

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Отмечается, что о новой схеме работы учреждения культуры станет известно после 8 марта.

Томас Зандерлинг работал в Новосибирской филармонии с 2017 года.