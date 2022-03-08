Лондон, 8 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Нефтегазовая компания из Великобритании British Petroleum (BP) не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа из России. Об этом 8 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

BP.com British Petroleum

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«Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», — сказал он.

При этом до того британско-нидерландская нефтегазовая группа компаний Shell заявила, что также намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, в качестве первого шага прекратит спотовые закупки нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британско-нидерландская топливная компания Shell закроет свои АЗС в России.