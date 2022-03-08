Пекин, 8 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Ситуацию, которая сложилась в настоящее время на Украине, обсудил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом 8 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

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«Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны», — сказал председатель КНР.

Также Си Цзиньпин отметил, что, по мнению Пекина, необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также в должной степени учитывать озабоченность в сфере безопасности.

«Китайская сторона считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать основные цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех государств, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британско-нидерландская топливная компания Shell закроет свои АЗС в России.