Воронеж, 8 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Полностью к очному формату обучения возвращается Воронежский государственный технический университет (опорный вуз) с 9 марта, об этом сообщается на сайте вуза.

Seth Sawyers Лекционный зал в ВУЗе

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«С 9 марта 2022 года реализация образовательного процесса по освоению образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре будет осуществляться в очном формате в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий», — уточнили в вузе.

При этом в учебных корпусах продолжит действовать требование по соблюдению пасочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев снял основную часть коронавирусных ограничений, в частности, он отменил требование по предъявлению QR-кодов при посещении общественных мест.