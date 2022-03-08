Ростов-на-Дону, 8 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Из России в Донбасс и на Украину сегодня, 8 марта, доставлено более 430 тонн гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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Из Ростовской области в Донецкую и Луганскую Народные Республики было отправлено 25 машин с 220 тоннами гуманитарного груза. Это продукты питания, детская одежда, товары первой необходимости не только мирным жителям Донбасса, но и пациентам с онкологическими заболеваниями, госпитализированным в Луганскую детскую туберкулёзную больницу.

Из Крыма в Каховку Херсонской области доставлено около 90 тонн груза, из Белгорода в село Липцы Харьковской области более 120 тонн гуманитарной помощи.