Лондон, 8 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Исследователи из Оксфордского университета доказали, что COVID-19 вызывает уменьшение объема мозга, пишет The Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Ученые отметили, что мозг постепенно уменьшается в размерах по мере старения, начиная с 30−40-летнего возраста.

В исследовании приняли участие 785 человек (возраст 51 — 81 лет). Они прошли через два сканирования мозга. Из этого числа 401 человек переболел COVID-19. Согласно полученным результатам, у тех, кто переболел COVID-19, объем мозга сократился сильнее.

При этом симптом не зависит от степени тяжести заболевания. Исследование показало, что вызванная коронавирусом болезнь не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.