Берлин, 8 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Расследование предполагаемых «военных преступлений» на Украине начато генеральным прокурором Германии Петером Франком. Об этом 8 марта сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в судебных кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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По данным источника, в данном случае имеется ввиду «структурная процедура», необходимая для сохранения «улик и косвенных улик», которая затем должна дать возможность «при необходимости принять меры против отдельных преступников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская компания Shell объявила, что она намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России и в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки нефти.