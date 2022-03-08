Москва, 8 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Shell намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, в качестве первого шага прекратит спотовые закупки нефти. Об этом 8 марта говорится в заявлении компании.

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Bloomberg отмечает, что Shell объявила об отказе от российских нефти и газа.

Ранее британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила, что прекращает свою деятельность на территории России из-за специальной операции РФ на Украине.