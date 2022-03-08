Москва, 8 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Накануне Международного женского праздника сотрудники российской полиции поздравили жительниц нашей страны с этим праздником, приняв участие в акции «Вам, любимые!». Видеозаписи этого 8 марта размещены в разных телеграм-каналах.

vargazs Тюльпаны

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

В ходе поздравления сотрудники полиции России дарили жительницам нашей страны цветы и желали им хорошего настроения в праздничный день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужской коллектив МВД РФ поздравил женскую часть российской полиции с Международным женским днем, присоединившись к акции «Вам, любимые!».