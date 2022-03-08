Москва, 8 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Мужской коллектив МВД РФ поздравил женскую часть российской полиции с Международным женским днем, присоединившись к акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.

ru.torange.biz 8 Марта

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

«Российкая полиция дамами гордится!», — говорится в видеопоздравлении МВД России.

Также в нем особо отмечаются такие сотрудницы полиции, как инспектор ДПС ГИБДД УМВД по городу Волжский (волгоградская область) Анжела Глушко, которая остановила с помощь табельного оружия грубо нарушавшего правила и не желающего остановиться водителя; специалист-кинолог ЦКС МВД по Удмуртской республике Екатерина Зубова, обучающая молодых кинологов; следователь СУ МУ Сызранское (Самарская область) Дарья Внодченко, оказавшая первую помощь пожилому мужчине и спасшая ему этим жизнь; сотрудник ОБППСП МУ ИВД РФ «Ируктское» (Иркутск) Любовь Лузгина, являющаяся восьмикратной чемпионкой мира по универсальному бою; инспектор по обеспечению общественного порядка ЛУ МВД по аэропорту Шереметьево Ольга Пуркарь; начальник штаба МО МВД РФ «Тавдинский» (Свердловская область) Юлия Дёма; а также старший референт ОИиОС УМВД РФ по Липецкой области Татьяна Анучина.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Москвы поздравили жительниц российской столицы с Международным женским днем, приняв участие в акции «Вам, любимые!».