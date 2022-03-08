Екатеринбург, 8 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге волонтёры возложили цветы к памятникам, посвящённым участницам Великой Отечественной войне. Акция была приурочена к Международному Женскому дню, сообщили журналистам организаторы мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM С 8 марта

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Среди мест, которые посетили молодые люди, памятник труженикам тыла, фронтовым бригадам и детям Великой Отечественной войны, мемориальная доска девушкам-добровольцам, памятник военным медикам, мемориал памяти рабочих Верх-Исетского завода, павших в годы войны, и другие. Также добровольцы подарили тюльпаны женщинам на улицах.

«Желаем оставаться такими же красивыми!», — сказал заместитель председателя областного Молодёжного парламента Данил Тупица.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта отмечается Международный Женский день.