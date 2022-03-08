Санкт-Петербург, 8 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. С Международным женским днем поздравили жительниц Санкт-Петербурга сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) города, приняв участие в акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны

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Также судебные приставы северной столицы в ходе поздравления дарили женщинам на улицах цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участие в акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, приняли сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Магаданской области, поздравив женщин региона с этим праздником.