Москва, 8 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В России наблюдается рост числа женщин, решивших связать свою жизнь с наукой и высшим образованием. Об этом говорится в обращении заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, опубликованном на сайте Минобрнауки.

geralt День науки, 08.02.2022

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Чернышенко и Фальков поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Они рассказали о вкладе, который женщины вносят в развитие отечественной науки.

Чернышенко отметил, что доля женщин-исследователей среди общего числа российских учёных составляет 40%. В среднем в мире этот показатель находится на уровне 30%.

Заместитель председателя правительства добавил, что в России научной работой занимается более 134 тысяч женщин. Он отметил, что эта сфера деятельности становится всё более востребованной для женщин в последние годы. Среди выпускников аспирантур доля девушек составляет 48%, а среди окончивших ординатуру их свыше 60%.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что в российских университетах работает 128 тысяч женщин-преподавателей. Также женщины возглавляют 44 вуза и 61 научную организацию, подведомственную министерству.

«Дорогие женщины, вы не боитесь никаких трудностей и смело шагаете в неизведанное», — пожелал министр.