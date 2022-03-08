Симферополь, 8 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Республике Крым 59 пациентов с заражением коронавирусом госпитализированы за минувшие сутки, данные опубликованы утром 8 марта на сайте стопкоронавирус. рф. Согласно данным регионального оперштаба, сутками ранее в больницы попали 85 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Крыму подтверждён 741 новый случай заражения коронавирусом, что на семь случаев меньше, чем накануне. Выздоровевшими за последние сутки признаны ещё 513 человек. В статистику смертности от ковида включены ещё шесть крымчан.

Всего с начала пандемии, по данным федерального оперштаба, на территории Крыма было подтверждено 166 972 случая заражения коронавирусом, выздоровели 155 692 человека. 4 945 человек стали жертвами инфекции.