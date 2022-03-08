Воронеж, 8 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 148 пациентов с заражением коронавирусом, данные 8 марта опубликовал сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 7 марта, сообщалось о госпитализации 104 человек с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 1585 воронежцев. Число зарегистрированных случаев по сравнению с предыдущими сутками снизилось на 63. Выздоровевшими после ковида признаны ещё 5 269 пациентов. Скончались за сутки 25 воронежцев с подтверждённых коронавирусом.

С начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 347 274 воронежца, выздоровели 285 984 человека, умерли 7 798 пациентов с коронавирусом.