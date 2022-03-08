Ростов-на-Дону, 8 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Международный женский день прочёл женщинам стихотворение Андрея Дементьева «Дарите женщинам цветы…». Видеоролик разместили 8 марта в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM 8 марта

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

«С праздником, дорогие женщины!» — написал Голубев.

https://www.instagram.com/p/Ca1KuN3LREo/

ИА REGNUM отмечает, что накануне 8 Марта донской губернатор поздравил активисток волонтёрского штаба #МыВместе и вручил им цветы.