Краснодар, 8 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы ещё 225 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 8 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 7 марта, сообщалось о 247 новых госпитализированных ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки получили 602 пациента. Это в два раза меньше, чем было выявлено сутками ранее (1207 новых заразившихся). Больше всего пациентов с коронавирусом за сутки зарегистрировано в Краснодаре — 182 человека. 50 случаев выявили в Брюхошецком районе, 33 — в Армавире, уточнили в региональном оперативном штабе.

За два года пандемии на территории Краснодарского края было подтверждено 236 195 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 210 335 человек. Жертвами инфекции стали 10 490 пациентов.

На утро 8 марта в коронавирусных стационарах остаются 4 139 пациентов, в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО — 102 пациента. Амбулаторно лечатся с подозрением на коронавирус 17 966 человек, из них с подтвержденным диагнозом 13 219 жителей.