Киев, 8 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вопросы признания российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Он рассказал об этом 8 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«Можем это (признание ЛНР, ДНР и Крыма. — RT) обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о готовности Киева признать Крым и республики Донбасса.

При этом накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может «в один момент» остановить спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса при условии признания Киевом Крыма частью России, суверенитета ДНР и ЛНР, и установления на уровне конституции внеблокового статуса Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая вновь призывают США раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биологических лабораториях и вирусах, над которыми проводились исследования.