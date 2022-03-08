Пекин, , 11:51 — REGNUM Власти Китая вновь призывают США раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биологических лабораториях и вирусах, над которыми проводились исследования. Об этом 8 марта заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

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По данным Пекина, у США на Украине было 26 действующих биолабораторий и других такого же рода объектов.

«США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними», — отметил он.

Лицзянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США на Украине — это только верхушка айсберга.

«Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения. Вы не ослышались, 336», — добавил официальный представитель МИД КНР.

Также он указал на то, что Вашингтон в течение двух десятилетий в одностороннем порядке отказывает в проверке своих биологических объектов, как внутри страны, так и за границей.