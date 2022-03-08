Ростов-на-Дону, 8 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону поздравления с Международным женским днём принимали сотрудники больницы скорой медицинской помощи (БСМП-2). В рамках всероссийской акции «Вам, любимые!» волонтёры с тёплыми пожеланиями вручили женщинам-медикам цветы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ирисы к 8 марта

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«Всероссийской акции «Вам, любимые!» уже пять лет. Волонтеры ежегодно поздравляют женщин с 8 марта, создают прекрасное настроение и дарят позитивные эмоции. Уже второй год подряд мы поздравляем врачей, которые находятся на дежурстве, ведь именно они — самые главные герои в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметила руководитель донского волонтёрского центра Кристина Канская.

Волонтёры поздравили с 8 Марта более 200 женщин-медиков, которые спасают жизни в БСМП-2.