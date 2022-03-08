Москва, 8 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Постановление, согласно которому запрещается вывоз из России иностранных медицинских изделий, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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"Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что такое решение было принято для того, чтобы не допустить дефицита медицинских изделий на территории РФ из-за введенных рядом стран антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при открытии торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку $3200 за тысячу кубометров.