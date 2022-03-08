Афины , 8 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Атаман представительства «Союза казаков-воинов России и зарубежья» в Греции Димитриос Сиокис выступил с обращением к казакам в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса.

Skwrz.ru Zа победу!

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«Смогли враги православия нас разлучить с Византии до сегодняшнего дня много раз. И это неуважение к нашему Христу. Православные братья должны воевать объединившись, спина к спине. Православные друг к другу становятся спиной только в бою. Вспомните слова Святых Отцов наших церквей», — отметил он.

«Правительства-марионетки правят православными странами и имеют грязные планы, нацеленные на Россию. Мы все это знаем и не допустим участвовать в качестве массовки в их планах. Да будет с нами Бог, братья!» — обратился Сиокис.

ИА REGNUM напоминает, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ.