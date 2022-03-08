Пекин, 8 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Власти Китая вновь призывают США раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биологических лабораториях и вирусах, над которыми там проводили исследования. Об этом 8 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

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Как указал китайский дипломат, по данным Пекина, у США на Украине было 26 действующих биолабораторий и других такого же рода объектов.

«США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними», — сказал он.

При этом Лицзянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США на Украине — это только верхушка айсберга.

«Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения. Вы не ослышались, 336», — добавил официальный представитель МИД КНР.

Также он указал на то, что Вашингтон в течение двух десятилетий в одностороннем порядке отказывает в проверке своих биологических объектов, как внутри страны, так и за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что на Украине существовала сеть более чем из 30 биологических лабораторий, заказчиком работ для которой было Управление минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA), где могли вестись работы по созданию биологического оружия.