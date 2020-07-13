Донецк, 8 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил женщин с 8 марта, отметив, что Донбасс славится как «край угля, роз и мужественных людей».

Иван Шилов ИА REGNUM С 8 марта

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«Вы решаете важные государственные задачи, уверенно берете на себя ответственность за будущее Донбасса и готовы бороться за свою землю. Благодаря вам в наших домах царят уют и порядок, дети растут достойными людьми… Вы взяли на себя огромное количество обязанностей, чтобы обеспечить потребности гражданского общества в такое непростое для республики время. Я безмерно горжусь вами и глубоко благодарен за самоотверженный труд, стойкость, мудрость, оптимизм», — написал он в Telegram-канале.

Он также пожелал женщинам счастья, здоровья, добра.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил жительниц страны с Международным женским днем, телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.