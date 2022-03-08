Ростов-на-Дону, 8 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Казаки Терского казачьего войска собрали и отправили мирным жителям Донбасса 90 тонн гуманитарной помощи. В рамках акции «КавкаZ Zа наших» груз доставлен в Ростовскую область.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

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«Мы помогаем и словом, и делом. Сегодня мы здесь и готовы поддержать жителей Донбасса. Мы вместе, и мы едины», — обратились казаки к представителям всех казачьих обществ России.

Колонна, состоящая из 12 грузовых автомобилей, доставила более 90 тонн гуманитарной помощи. В первую очередь это продукты питания, товары первой необходимости, детские вещи, лекарства.