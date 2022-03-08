Москва, 8 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Новые кадры ночного боевого применения ударных вертолетов Ка-52 обнародовало 8 марта Минобороны России.

Fedor Leukhin Вертолёт Ка-52

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Полеты боевых винтокрылых машин выполнялись преимущественно на малых высотах и в сложных метеорологических условиях, и в ходе них экипажи армейской авиации ВКС России, действуя в парах, уничтожили зенитную установку и бронетехнику противотанковыми управляемыми ракетами.

При этом видеоматериалы объективного контроля подтверждают точное попадание авиационных средств поражения.

Отметим, армейская авиация ВКС РФ в ходе проведения специальной военной операции ВС России по защите Донбасса выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.