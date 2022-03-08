Москва, 8 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский понадеялся найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, а также ДНР и ЛНР.

Mkrf.ru Владимир Мединский

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По его словам, украинская сторона считает такой шаг практически невозможным.

«На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России … и, разумеется, для позиции нашей делегации», — отметил он в интервью RT, выразив надежду, что стороны найдут решение «рано или поздно».

По итогам третьего раунда переговоров с Украиной, которые прошли в Белоруссии 7 марта, Мединский заявил, что ожидания России не оправдались.