Брюссель, 8 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Тьерри Мариан предрек ЕС катастрофу в случае отказа от импорта российского газа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По его словам, нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к американской валюте.

Он отметил, что в энергетическом плане если ЕС решит пойти еще дальше и прервет поставки энергоресурсов, то ЕС пойдет к «объявленной катастрофе».

При принятии решений о санкциях против Москвы Европа ведет себя эмоционально, добавил Марьяни.