Вашингтон, 8 марта, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Решение о предоставлении властям Украины финансовой помощи в размере $723 млн принял совет директоров Всемирного банка (ВБ). Об этом сказано в заявлении, опубликованном 7 марта пресс-службой финансового учреждения.

Pingnews.com Офис Всемирного банка

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Представители Всемирного банка уточняют, что выделенные денежные средства помогут властям Украины предоставлять жизненно важные услуги гражданам. Предполагается, что финансы пойдут на выплату зарплат сотрудникам медучреждений, на пенсии и на программы, развёрнутые в интересах наиболее уязвимых граждан.

Предоставленная Украине сумма включает в себя кредиты, гранты и кредитные гарантии от Нидерландов и Швеции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирный банк увеличил сумму чрезвычайного кредита Украине до €460 млн.