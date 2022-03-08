Вашингтон, 8 марта, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Каналы «СоловьёвLive», принадлежащие известному российскому журналисту и телеведущему и автору данного проекта Владимиру Соловьёву, удалил американский видеохостинг YouTube. Об этом 8 марта сообщил сам журналист в своём телеграм-канале.

Цитата из передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Телеканал Россия 1 Владимир Соловьёв

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По словам журналиста, YouTube удалил основной и резервный каналы проекта «Соловьев Live». При попытке посмотреть видео на канале, появляется сообщение: «Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален».

При этом сам Соловьёв заявил о готовности выйти в прямой эфир «Соловьев Live» уже утром, через пять часов после блокировки канала, «несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google». Ссылку на трансляцию журналист разместит непосредственно перед выходом в эфир.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв был внесён в санкционный список Евросоюза в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик и началом спецоперации на Украине. Перед блокировкой YouTube-канала Соловьёва количество подписчиков составляло более 1 млн.