Москва, 8 марта, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Российских женщин поздравил с Международным женским днём президент России Владимир Путин. Видеообращение по случаю праздника опубликовано 8 марта пресс-службой главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Российский лидер указал, что 8 марта является одним из самых любимых праздников в стране. Президент России от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, и чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.

Президент России Владимир Путин «Мы живем в сложное время: глобальные экономические вызовы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан. Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам. И эта любовь служила опорой и вдохновляла. И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам — за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», — сказал Владимир Путин.

Также в своём поздравлении глава государства обратился к женщинам-медработникам, которые трудятся в больницах, поликлиниках и других медучреждениях на самых разных уровнях, — от нянечек и санитарок до главных врачей. Путин отметил, что в последние два года этим женщинам пришлось работать в непростых условиях, порой с запредельно высокими нагрузками, и самоотверженно бороться за жизнь и здоровье пациентов. Глава России выразил сердечную благодарность женщинам-медработникам.