Вашингтон, 8 марта, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Власти США ещё не принимали никакого решения относительно возможности запрета импорта российской нефти, учитывая ситуацию на Украине. Об этом сообщила 7 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

(сс) The White House Джен Псаки

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Как уточнила Псаки, на настоящий момент президент США Джозеф Байден не принимал никакого решения касательно запрета импорта нефти из России. По словам Псаки, этот вопрос обсуждается как внутри США, так и с коллегами и партнёрами в мире и странах Европы.

При этом Псаки отметила, что США концентрируются на обеспечении шагов, направленных на создание нежелательных экономических последствий для президента России Владимира Путина, принимая при этом меры, необходимые, чтобы ограничить влияние антироссийских санкций на цены на бензин.

Псаки подтвердила обсуждение с Ираном вопросов, связанных с поставками нефти, в рамках переговоров по иранской ядерной сделке. Также пресс-секретарь Белого дома подтвердила и посещение американской делегацией Венесуэлы, где, среди прочих, обсуждалась тема энергетической безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Конгресс США рассмотрит возможность внесения на рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение запрета на поставки Россией нефти в США и отмену доступа к Всемирной торговой организации (ВТО).