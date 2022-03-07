Минск, 7 марта, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Белоруссии завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом 7 марта сообщило посольство России в Минске в своем Telegram-канале.

Флаги России и Украины

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«Третий раунд российско-украинских переговоров … завершился», — говорится в сообщении.

Напомним, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался в Беловежской пуще примерно в 17:00.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой является защита подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима людей. Кроме того, добавил глава государства, спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.