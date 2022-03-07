Донецк, 7 марта, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировали еще 20 человек из Мариуполя в Новоазовский район. Об этом 7 марта сообщает штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«В течение дня из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район эвакуированы еще 20 человек», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что в Мариуполе украинские националисты разворачивают свои огневые точки в жилых домах.