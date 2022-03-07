Луганск, 7 марта, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Поселок Молочный и Первомайск в Донбассе обстреляли украинские силовики. Об этом 7 марта сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Так, украинские силовики обстреляли из минометов и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» населенный пункт Молочный в 16:08 и 16:20 по местному времени. Кроме того, киевские силовики обстреляли из минометов и артиллерийского орудия Первомайск в 16:30 и 16:50.

«Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что группировки войск Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) в ходе спецоперации взяли под контроль еще 12 населенных пунктов.