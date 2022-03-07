Москва, 7 марта, 2022, 20:26 — ИА Регнум. За последние несколько недель среди российской аудитории в интернете распространялись тысячи проукраинских сообщений, масштабы этой кампании огромны. Об этом сообщает Telegra. ph со ссылкой на данные экспертного сообщества.

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По их данным, только на прямой закуп таргетированной рекламы было потрачено несколько миллиардов рублей за неделю.

«Евгений Королев, сотрудник известной компании Aviasales и по совместительству один из идейных вдохновителей организации Targetorium, которые запустили и координировали практически всю соцмедийную кампанию против России», — говорится в публикации.

Основателем компании Targetorium, которая позиционируют себя как сообщество РРС Медиа покупателей с Украины, является гражданин Украины Павел Антонов.

Напомним, что PPC (pay-per-click) — это рекламная модель, при которой на определенных сайтах, входящих в рекламную сеть, закупаются баннеры и тизеры, а оплата происходит только в случае клика. Речь идет о более, чем 1 тыс. площадок.

Отмечается, что 2 марта Евгений Королев опубликовал на странице в соцсети Facebook сообщение, согласно которому становится понятно, что в пропаганде среди российских пользователей принимали и продолжают принимать активное участие иностранные социальные сети.