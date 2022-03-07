Лондон, 7 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Власти Канады, которые не поддерживают специальную операцию России на Украине, вводят ограничительные меры против еще 10 российских физических лиц. Об этом 7 марта сообщил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Лондон.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

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«Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек (из России)», — сказал Трюдо.

По его словам, в «черный» список вошли сторонники руководства России, государственные чиновники и олигархи.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, целью которой является защита людей, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима.