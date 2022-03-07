Москва, 7 марта, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В Мариуполе украинские националисты разворачивают свои огневые точки в жилых домах. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков журналистам.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: «не стреляйте — здесь дети!», — отметил Конашенков. — Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями … разворачивают свои огневые точки».

Он добавил, что националисты открывают огонь по всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Цель операции — защита людей, которые несколько лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, отметил российский лидер.