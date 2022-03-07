Москва, 7 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Группировки войск Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) взяли под контроль еще 12 населенных пунктов. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

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«Группировка войск ЛНР … взяла под контроль населенные пункты Кудряшковка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка, — сказал Конашенков. — Подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, целью которой является защита подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима людей. По его словам, спецоперация также направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.